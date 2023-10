Manchester United, senza Al Thani sfuma un colpo faraonico: i dettagli

Il Manchester United ha deciso di non cambiare proprietà, almeno per il momento. I Glazers hanno infatti rifiutato la faraonica offerta dello sceicco Jassim Al Thani che aveva messo sul tavolo circa 8 miliardi di euro. Il presidente della Qatar Islamic Bank (QIB) si è ritirato dalla corsa e non potrà mettere in atto il suo piano per risollevare le sorti del club. Stando a quanto riportato da Sky Sports UK, infatti, Jassim Al Thani voleva ripianare i debiti del club, riqualificare le strutture e ricostruire l'Old Trafford. Oltre agli aspetti extracalcistici, lo sceicco aveva in mente un colpo importante per conquistare subito i tifosi del Manchester United. Al Thani puntava Kylian Mbappé. Il francese, che ha il contratto in scadenza nel giugno del 2024 e non ha intenzione di rinnovarlo, sarebbe stato il grande sogno del qatariota. Avrebbe voluto portarlo all'Old Trafford a parametro zero offrendogli un ricchissimo contratto.