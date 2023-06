Manchester United su Hojlund, Eriksen: “Lo vedrei bene…”

Christian Eriksen dice "sì" a Rasmus Hojlund al Manchester United . Si sono fatti molto insistenti i rumors secondo cui il club inglese si sarebbe mosso per arrivare al giovane centravanti danese dell'Atalanta e anche per questo è stato chiesto al centrocampista ex Inter un parere sull'eventuale passaggio del suo giovane connazionale.

Eriksen conosce il ragazzo avendoci giocato proprio con la Danimarca e dal ritiro della squadra, come riportato da GOAL, ha scherzato: "Come lo vedo allo United? Lo vedo bene al Manchester United. È un ragazzo fantastico e un buon giocatore e si è sviluppato in modo davvero brillante all'Atalanta. Su cosa farà il club non posso rispondere", ha detto il più esperto giocatore.