Helveg incensa Hojlund: “Altra stagione all’Atalanta poi…”

ESPLOSIONE - "Non mi aspettavo un impatto così con il calcio italiano. La strada per lui non è stata semplice, all’inizio infatti non giocava titolare con l’Atalanta. E’ maturato molto nel corso delle settimane e quando ha avuto modo di giocare è riuscito a fare grandi cose", ha spiegato Helveg. "Anche noi in Danimarca siamo rimasti sorpresi dalla crescita che ha avuto nel giro di così poco tempo, è letteralmente esploso anche con la nazionale maggiore dove in 2 gare giocate da titolare è riuscito a segnare 5 gol. Finalmente abbiamo trovato il nostro numero 9, un attaccante vero. Chiaramente non bastano due-tre partite consecutive fatte bene per dare un giudizio definitivo, ci vuole sempre una continuità di rendimento nel percorso. Hojlund con la Danimarca è stato anche messo nelle giuste condizioni dalla squadra che in questo momento sta girando bene, questo sicuramente aiuta perché gli attaccanti non vincono mai le partite da soli. Però sta vivendo un grandissimo momento, molto buono sia per lui che per la Danimarca. Di Hojlund ora se ne parla tantissimo, ed è giusto perché come detto è esploso".