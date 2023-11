Manchester United, Ten Hag come Mourinho? La possibile e incredibile coincidenza

La crisi del Manchester United sembra non avere fine. Il disastro di Copenaghen, dove i Red Devils hanno perso 4-3 nella quarta giornata della fase a gironi di Champions League, dopo essere stati avanti per 2-0 e per 3-2, ha ripresentato quelle polemiche e quelle tensioni che erano esplose dopo il doppio 0-3 interno in tre giorni contro Manchester City in campionato e Newcastle in Coppa di Lega, e solo in parte sopite dal successo di misura in casa del Fulham.