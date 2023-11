Sancho, altro smacco: rimosso dal gruppo Whatsapp del Manchester United

L'attaccante inglese sempre più ai margini della squadra: altro spacco per l'ex Borussia Dortmund

Jadon Sancho è sempre più ai margini della rosa del Manchester United. Dopo i problemi con l'allenatore Erik Ten Hag, l'ex Borussia Dortmund è stato letteralmente isolato: prima gli allenamenti in solitaria, poi l'impossibilità di aver rapporti nel centro sportivo con il resto dei compagni (deve anche mangiare in disparte), ora anche lo smacco social. Il classe 2000, infatti, è stato rimosso anche dal gruppo Whatsapp del Manchester United. È questo quanto riporta The Sun. L'inglese, che ormai ha le valigie pronte, sta vivendo una situazione davvero delicata ai limite del surreale.