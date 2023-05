Manchester United, ten Hag: “Garnacho sta crescendo molto ma…”

"Il club ha bisogno di giocatori che facciano cose incredibili" ha voluto ricordare Erik ten Hag, il quale è convinto che quello di Garnacho sia un talento smisurato con caratteristiche uniche. Qualità che presto risulteranno fondamentali per il gioco di squadra e che solo il 18enne sarebbe in grado di mettere a disposizione: "Non vogliamo solamente vincere, ma farlo in modo speciale. Giochiamo all'Old Trafford, nel Dream Theater (Teatro dei sogni, ndr)" le parole riportate nel sito ufficiale del club.

Infine, il tecnico del ManchesterUnited ha voluto dare una lezione al giovane talento. "Penso che abbia il talento per vincere trofei, ma quest'ultimo deve funzionare. Il talento che non funziona non andrà lontano. Questo è un nuovo inizio per lui, vi saranno nuovi ruoli e obiettivi" ha concluso Erik ten Hag in riferimento al rinnovo di contratto di Alejandro Garnacho.