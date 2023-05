Manchester United, Ten Hag: “Critiche a Bruno Fernandes? Gente pazza”

Erik Ten Hag non le manda a dire a tutti coloro che fino a pochi giorni fa si erano espressi in modo molto criticonei confronti di Bruno Fernandes , del suo ruolo da leader e pure da capitano del Manchester United .

"Bruno è un giocatore tosto. Un paio di settimane fa, alcuni pazzi stavano sollevando dubbi sulla sua carica di capitano, ed è davvero pazzesco, perché è il più grande leader", ha detto Ten Hag. "Dà l'esempio ai suoi compagni, dà alla squadra molta energia, voglia e determinazione. Se vuoi vincere trofei, non puoi fare a meno di giocatori come lui. Hai bisogno di giocatori come Bruno per avere successo perché può giocare un ruolo decisivo con la qualità dei suoi passaggi e non solo. È un piacere lavorare con giocatori come lui".