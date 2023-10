Manchester United, Ten Hag: “Onana? Anche Schmeichel partì male, poi…”

"Anche i grandi portieri dello United come Peter Schmeichel e David De Gea hanno avuto una partenza lenta, ma poi si sono ripresi. Questo è l'importante ". Intervenuto in conferenza stampa, Erik Ten Hag ha confermato massima fiducia nei confronti di Andre Onana . Il portiere camerunese ha cambiato squadra quest'estate, lasciando l'Inter per più di 50 milioni e vestendo la casacca del Manchester United. Ora non sembra più lo stesso. Sbaglia il piazzamento, la parata e a volte fa anche qualche papera. Ma la fiducia di club e allenatore sono dalla sua parte, e lui lo sa bene.

FIDUCIA: L'allenatore olandese è intervenuto nuovamente sulla difficile situazione che vive Andre Onana in Inghilterra. Forse sfortunato, forse deconcentrato. "È consapevole di quella che è per noi la sua situazione, così come siamo consapevoli noi con tutta quanta la squadra. Come per ogni giocatore che arriva in Premier League, serve un periodo di ambientamento ed è normale a mio parere". Successivamente, Ten Hag ha proseguito con un buon augurio per il futuro: "Certamente dobbiamo guardare al presente e al futuro e quest'ultimo lui se lo deve costruire da solo, offrendo prestazioni migliori. Ma io sono sicuro che lo farà". Ricordiamo che le prestazioni di Onana, almeno fin qui, sono state al di sotto delle aspettative: ben 19 reti incassate in 11 partite, mentre sono solo 3 i clean sheet. Troppo poco.