Manchester United, Ten Hag: “Varane in panchina? Nessun problema con lui”

Intervenuto in conferenza, Ten Hag ha motivato l'ennesima panchina per il difensore francese ex Real Madrid

Fa discutere l'ennesima panchina a cui Raphael Varane è stato rilegato questo sabato. In occasione della gara Manchester United -Luton Town, il francese non è stato preso in considerazione da mister Ten Hag il quale gli ha preferito ancora una volta Harry Maguire e Lindelöf. A motivare la scelta è stato lo stesso allenatore dei Red Devils, escludendo qualsiasi tipo di problema personale con il calciatore.

PANCHINA: Intervenuto in conferenza stampa, Ten Hag ha spento ogni tipo di polemica a riguardo. Per l'allenatore si tratta di una banalissima scelta tecnica: "Problemi personali con Varane? Assolutamente no, non abbiamo alcun tipo di problema tra di noi. Ho scelto questa difesa (il duo Maguire-Lindelöf, ndr) per ragioni tattiche e tecniche. Ricordo che lo scorso anno giocava Varane e Maguire stava in panchina, ora Harry sta facendo molto bene ed è normale che sia sia preso il posto. C'è competizione interna e va bene". Di recente l'allenatore ha rifiutato una prima offerta di trasferimento per Raphael Varane. Il difensore di origini francesi è entrato nel mirino dei club sauditi per il prossimo mercato invernale ma pare possa rimanere a Manchester.