Manchester United, l’Arabia vuole anche Varane ma Ten Hag risponde “no”

L'Arabia ha messo nel mirino i giocatori del ManchesterUnited. Prima Bruno Fernandes, poi Casemiro e ora anche un difensore pupillo di mister Ten Hag. Sono questi i nomi che più chiacchierati nelle ultime settimane, soprattutto in direzione Medio Oriente. Ora si tratta di Raphael Varane, che proprio in questo periodo non sta mettendo in mostra una gran forma fisica. Il difensore è addirittura ritenuto tra i responsabili della crisi dei red devils. E proprio puntando sul momento di "magra" del francese, secondo quanto riportato da Football Insider la Saudi Pro League spera di convincerlo a suon di danari il prossimo inverno. E piuttosto che rimanere in panchina come accaduto nella gran parte delle ultime uscite, Raphael potrebbe pure accettare il trasferimento se non fosse per l'allenatore: Ten Hag crede ancora molto in lui e non è disposto a lasciarlo partire.