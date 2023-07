C'è grande entusiasmo in casa Manchester United dopo l'arrivo del portiere André Onana , prelevato dall'Inter. A confermarlo anche le parole di Raphael Varane , esperto difensore francese, che ha parlato del desiderio di scendere in campo accanto all'estremo difensore.

Il centrale Red Devils ha spiegato come riporta Manchester Evening News: "Non vedo l'ora di giocare con lui. Onana porta tutte le sue qualità che sono evidenti", ha detto Varane. "Parliamo di un portiere bravo col pallone, a suo agio in queste situazioni. Non vedo l'ora di giocare con lui, porterà molta fiducia alla retroguardia".