Manita del Barcellona Femminile al Real Madrid, la reazione social di Piqué

È sempre Barcellona-Real Madrid, anche nel calcio femminile. Con il campionato maschile fermo a causa della sosta per le Nazionali e con la Spagna già qualifica a Euro2024, l'attenzione era tutta per El Clasico della nona giornata del campionato femminile. All'Estadio Olimpico non c'è stata storia. Pesante 5-0 del Barcellona: ha aperto le marcature la vincitrice del Pallone d'Oro Bonmati, poi hanno segnato Hansen, Caldentey, Pina e Lopez. Un trionfo, celebrato anche dall'ex stella del Barcellona.