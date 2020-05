Maradona-Gimnasia, possibile divorzio: El Pibe de Oro… costa troppo

Lo aveva detto anche in passato: “Tagliate il mio stipendio ma non quello dei miei calciatori”. Diego Armando Maradona, però, adesso si trova a dover far fronte ad una situazione ben più complicata col suo Gimnasia La Plata.

La crisi anche economica dovuta allo stop del pallone a causa del coronavirus avrebbe portato gravi conseguenze dal punto di vista finanziario all’interno della società, tanto che secondo Radio La Red, ci sarebbero tante perplessità circa la permanenza proprio di Diego Maradona sulla panchina. El Pibe de Oro vorrebbe rimanere come allenatore, ma i problemi economici del club, aggravati dalla pandemia da Covid-19 e gli alti costi legati allo staff tecnico del tecnico argentino potrebbero convincere le parti a prendere strade differenti. Al momento sembra infatti difficile che si possa consegnare al tecnico una squadra puntellata con rinforzi di alto livello in vista della prossima stagione.

IL PARERE DI MARADONA SULLA CRISI ECONOMICA DOVUTA AL CORONAVIRUS