Marcelino sul Marsiglia: “Lì vogliono comandare gli Ultras, non è normale”

Intervistato dal quotidiano spagnolo AS, l'ex allenatore del Marsiglia Marcelino ha parlato del suo periodo in Francia. Come spiegato dall'allenatore, nel club francese il peso degli ultras è davvero imponente. "Non è normale sedersi con quelle persone, la verità è che non ci siamo abituati. Ci è già capitato in precampionato che in ritiro ci fosse una riunione della squadra e dello staff con loro. Mi ha sorpreso, ma ho accettato su consiglio del club. Era normale, a quanto pare. Ciò che non rientra nella normalità è la minaccia di quattro leader in faccia e in piena struttura. Sono parole grosse" - ha spiegato Marcelino. Poi, ancora l'allenatore spagnolo spiega: "Lì parlano sempre dell'importanza degli ultras, ma io pensavo che fosse più una questione di numeri che di potere. Vogliono controllare il Marsiglia - spiega l'allenatore ex Valencia tra le altre - quando il club dovrebbe essere controllato dai suoi dirigenti. Gli ultras vogliono controllare tutto e questo impedisce l'evoluzione del Marsiglia. Finisce per diventare più piccolo. Pensavo di avere la situazione sotto controllo. Sapevo dell'influenza degli ultras, ma non al punto da voler gestire chi c'è e chi no nel club. Infine, sul presidente Longoria e sulla reazione alla situazione creata: "Il primo a stupirsi è stato lui. Questo è quello che mi ha detto. La situazione lo colse di sorpresa. Tutto era stato orchestrato da tempo. In realtà non ho fatto nemmeno cinque allenamenti con tutta la squadra e anche i risultati non sono stati male. Volevamo gettare le basi per un progetto solido. A livello sportivo non c’erano argomenti per farlo, davvero. Per qualche motivo gli ultras volevano che gli attuali dirigenti lasciassero il club".