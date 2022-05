Marcelo Guedes, flatulenze e proposta di sponsorizzazione di prodotti anti odori

Un noto marchio starebbe cercando di convincere il giocatore ad accettare la proposta di sponsorizzazione

Un vero e proprio caso in Francia in queste settimane. Il nome di Marcelo Guedes è stato senza dubbio tra quelli più chiacchierati. L'Equipe aveva rivelato che dietro l'addio del giocatore dal Lione ci sarebbe stato un caso di... flatulenze nello spogliatoio e, più in generale, di una mancanza di rispetto successiva ad una sconfitta subita dai suoi.

Il giocatore ha acquisito così tanta visibilità che, come riportato da TMZ Sports, il noto marchio Dude Wipes starebbe provando di tutto per convincerlo a diventare il volto di una campagna di prodotti anti odori. La notizia, riportata anche da Marca, fa capire come l'azienda vorrebbe Marcelo Guedes come frontman per sponsorizzare deodoranti e salviette umidificate. Per ora, però, sembra non ci sia stata alcuna risposta da parte del calciatore.