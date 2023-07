Marquinhos non si nasconde: “Psg-Mbappé? Delicata. Non dipende da noi giocatori”

Si sta prendendo le prime pagine dei quotidiani soprattutto in Spagna e Francia e non potrebbe essere altrimenti vista la portata di quello che sarebbe il suo trasferimento. Parliamo, naturalmente, di Kylian Mbappé, attaccante del Psg, il cui futuro è in bilico tra i parigini e il Real Madrid. A parlare della situazione del calciatore anche il difensore e capitano dei parigini, vista proprio l'assenza dell'attaccante, Marquinhos.