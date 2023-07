Psg, Mbappè non convocato per la tournée in Giappone

La situazione Mbappé - Psg si sta rivelando colma di colpi di scena, quasi più di un film d'azione hollywoodiano. Se da un lato il calciatore continua a tacere e rimane sempre per la sua strada: rimanere a Parigi fino a giugno 2024, per poi trasferirsi al Real Madrid a parametro zero. Dall'altro, il club parigino non vuole lasciarselo scappare e le prova letteralmente tutte. L'ultima disperata mossa dei francesi ha dell'incredibile e li vede offrire un contratto a vita all'attaccante. Secondo quanto riportato da Defense Central , si tratterebbe di un contratto da 10 stagioni nel quale Kylian si riempirebbe le tasche per un totale di 1.000 milioni di euro. Cioè, 100 milioni a stagione.

Ma l'attaccante non si è fatto ammaliare dai soldi del Psg. Al momento il fattore economico non è una priorità per Kylian Mbappé che, possiamo dircelo, non guadagna proprio male... Sua intenzione è quella di recarsi in un club vincente, come il Real Madrid, così da sollevare quel trofeo che nei suoi anni da parigino non è mai riuscito a vincere, la Champions League. Se lo farà quest'estate o la prossima, lo scopriremo presto ma queste sono le sue intenzioni.