Marquinhos ha spiegato proprio l'importanza del giocatore per la squadra anche in chiave delle ambizioni del club di vittoria: "È molto importante che resti perché abbiamo ambizioni. Lo vedo felice. Le sue statistiche, i suoi gol, le sue prestazioni in campo lo dimostrano. È un giocatore che fa tante cose al Psg. Lo ripeto: è importante per la squadra che resti".