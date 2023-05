Marsiglia, domanda troppo difficile per Tudor: lascia conferenza con un “ciao”

Domanda troppo difficile e articolare per il mister dell'OM che saluta tutti, tra i sorrisi, in italiano.

A -5 dalla vetta della classifica di Ligue 1 occupata dal Psg c'è il Marsigliadi Igor Tudorche sta facendo una bella stagione e un bel campionato. In vista della gara del weekend in programma sabato sera contro il Lens, il tecnico è intervenuto in conferenza stampa dove ha risposto alle domande dei media.