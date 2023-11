Marsiglia-Lione, decisa la nuova data: ecco quando si giocherà

Dopo i gravi disordini accaduti nella zona del Velodrome prima di Marsiglia-Lione e costati il rinvio dell'attesa gara di Ligue 1, in queste ore è stata annunciata la nuova data per la partita. Come spiegato dal presidente della LFP, Vincent Labrune, la partita è stata riprogrammata per il 6 dicembre. Di seguito, l'annuncio di Labrune: "La commissione ha appena deciso di riprogrammare la partita per il 6 dicembre. Inoltre, deciderà in un secondo momento la sede della partita, in attesa di ulteriori informazioni da parte delle autorità pubbliche che garantiscano condizioni di sicurezza ottimali per tutte le persone coinvolte e per il pubblico. Da parte mia, ho chiesto ieri, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento disciplinare, che la questione venga deferita in via eccezionale alla Commissione disciplinare per poter affrontare il caso nella sua interezza, e in particolare per valutare le aree di responsabilità nelle condizioni di accesso allo Stade Vélodrome" - ha concluso. Dopo i gravi episodi accaduti lo scorso 29 ottobre le ferite riportato dall'allenatore del Lione Fabio Grosso, la gara sarà dunque giocata il 6 dicembre. Per l'occasione, prevista già l'allerta massima in termini di misure di sicurezza.