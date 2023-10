Marsiglia, Longoria: “Assalto al Lione? Accaduto inaccettabile”

Incredibile quanto accaduto nelle scorse ore a Marsiglia, ancora una volta protagonista (ma in negativo) di un caos incontrollabile. In programma infatti, c'era l'attesa partita di Ligue 1 contro il Lione di Fabio Grosso . Una sfida attesa per diversi motivi: tra gli altri, quello del confronto tra i due allenatori italiani ed ex campioni del mondo nel 2006 (Gattuso e Grosso), l'uno contro l'altro dopo il deludente avvio di stagione per i due club.

Tuttavia, la partita del Velodrome non si è mai giocata. In occasione dell'arrivo del Lione in città infatti, il pulmann della squadra ospite è stato assaltato dalla tifoseria locale. Sassi, oggetti di vario genere e birre lanciate contro il mezzo del Lione. Proprio una birra, ha colpito in volto Fabio Grosso e un membro dello staff del club, con l'allenatore italiano che ha avuto la peggio. Visibilmente sanguinante, Grosso è stato medicato una volta arrivato allo stadio ma, inevitabilmente, la gara è stata sospesa. Una vicenda molto triste per Marsiglia e, in generale, per il calcio francese, commentata così da Pablo Longoria, presidente dell'OM: "Quello che è successo è del tutto inaccettabile, questo non deve accadere né nel calcio né nella società di oggi. Persone prive di sensi hanno deciso di rovinare una festa, uno stadio pieno. Sono arrabbiato, sgomento per la situazione. Questo è inaccettabile"- ha detto con tono furioso ai microfoni di Amazon Prime.