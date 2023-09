Caos Marsiglia: Marcelino lascia, panchina ad interim al direttore sportivo

"Facendo seguito - si legge - al comunicato stampa pubblicato ieri sera (martedì, ndr) riguardante la dirigenza, l'Olympique Marsiglia ritiene che gli eventi avvenuti lo scorso 18 settembre non consentono a Marcelino e al suo staff tecnico di esercitare in buone condizioni la funzione per la quale sono stati assunti.

A causa di questa deplorevole situazione, Marcelino e il suo staff non lavoreranno più per l'Olympique de Marsiglia.

Considerato il contesto, l'intero club è estremamente dispiaciuto di dover affrontare la partenza di un allenatore e di uno staff tecnico, arrivati a Marsiglia solo il 23 giugno e pienamente impegnati per il bene della società, per motivi non sportivi".

In bilico, secondo la stampa francese, sarebbe anche la posizione del presidente Pablo Longoria, che starebbe a propria volta valutando l'ipotesi di fare un passo indietro.

Così, mentre i giocatori hanno rivelato di aver avvertito "qualche segnale" negli ultimi giorni, riferendosi al nervosismo di Marcelino, sembrano essere andati a vuoto anche i tentativi di mediazione da parte della società per convincere il tecnico basco a sedere in panchina almeno ad Amsterdam. Insomma, alla vigilia di una sfida delicata il Marsiglia è a tutti gli effetti senza allenatore.

Secondo quanto riportato da La Provence al posto di Marcelino in panchina andrà il vice Jacques Abardonado e non il grande ex Jean-Pierre Papin, in possesso del patentino da allenatore. Alla fine com'è stato paventato nella giornata di ieri.

Già a partire da venerdì, però, in vista della delicatissima gara di domenica sera in casa del Paris Saint-Germain, che insegue il Marsiglia a un punto di distanza, la panchina dovrebbe essere affidata ad interim al direttore sportivo David Friio, in attesa che venga individuato il nuovo allenatore.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo del calcio senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Itasportpress per scoprire tutte le news di giornata.