Caos Marsiglia, il presidente pronto a dimettersi: la ricostruzione

Caos Marsiglia. I calciatori: "Avevamo capito che qualcosa non stava andando per il verso giusto"

Come riportato dal quotidiano francese "L'Equipe", la scelta di Marcelino ha certamente colto di sprovvista lo spogliatoio del Marsiglia. Tuttavia, come spiegato dalla Francia, qualche calciatore immaginava già lo scenario. "Diceva cose strane, era vago, abbiamo capito tutti che stava succedendo qualcosa". E ancora, spiegano da Marsiglia: "La situazione è realmente bollente"- riporta "L'Equipe", ricostruendo dei virgolettati dello spogliatoio. Inoltre, quella di Marcelino non è una scelta dettata dall'avvio di stagione. Il Marsiglia infatti, dopo aver raccolto 2 vittorie e 3 pareggi in campionato, si trova al momento al quarto posto in Ligue 1.