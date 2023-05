Marsiglia, Tudor esagera: “Dopo Messi, Ronaldo, Haaland e Mbappé c’è… Sanchez”

Il commento del mister dell'OM sul calciatore cileno ex anche dell'Inter che in Francia sta trovando gol e prestazioni.

Alexis Sanchez è stato fin qui uno dei punti di forza del Marsiglia di Igor Tudor in questa stagione. Costanza di gioco e rendimento per El Nino Maravilla che si è preso una valanga di complimenti proprio dal suo allenatore. Intervenuto in conferenza stampa a margine della gara contro di domenica dell'OM contro l'Angers, il mister ha parlato proprio del cileno, del suo essere decisivo e del suo futuro in chiave rinnovo.

DOPO GLI ALIENI... - "È un giocatore chiave per noi. C'è un OM con e un OM senza Alexis Sanchez", ha certificato Tudor. "È un giocatore di un altro livello. Potremmo dimenticarlo, perché è una persona molto normale, molto umile e non si comporta come una star. Dopo alieni come Messi, Ronaldo, Haaland e Mbappé, arriva lui. È un giocatore insostituibile. Quando non c'è, si sente". Un pensiero molto importante e, forse, anche esagerato ma che sicuramente darà ancora maggior fiducia al calciatore.