Marsiglia, ufficiale l’arrivo di Gattuso: “Non vedo l’ora di iniziare”

Come raccontato nelle ultime ore, Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore dell'Olympique Marsiglia, blasonato club della Ligue 1 francese. Attraverso i canali ufficiali della società, sono anche arrivate le prime parole dell'allenatore ex Milan e Valencia tra le altre. "Sono molto felice e orgoglioso di unirmi all'Olympique de Marseille. Un club e uno stadio, l'Orange Vélodrome, in cui ho avuto l'opportunità di giocare come calciatore, famosi in tutta Europa per la passione e l'entusiasmo che li caratterizzano. Non vedo l'ora di mettermi al lavoro con il mio nuovo gruppo e affrontare le prossime sfide che ci attendono" - ha spiegato Gennaro Gattuso, nuovo allenatore dell'OM.