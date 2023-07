Matthaus alleato dell’Inter: “Sommer? Non vedo un futuro per lui al Bayern”

"Non vedo futuro per Yann Sommer al Bayern", ha detto in modo molto diretto l'ex leggenda del calcio tedesca. Sulle tempistiche dell'addio con eventuale passaggio all'Inter: "Non conosco il contenuto del contratto e non so se Sommer può decidere da solo o se ha bisogno dell'approvazione del Bayern una volta che saprà cosa sta succedendo con Neuer. Certo, l'estate non può aspettare fino a settembre o ottobre, lui non si lascerà coinvolgere. Vuole iniziare la stagione da numero uno. Non è il numero uno a Monaco, quindi penso che Sommer lascerà il Bayern prima dell'inizio della stagione".