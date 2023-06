Matthaus convinto: “Bayern prendi Vlahovic, è come Lukaku”

Le parole del tedesco il quale vede in DV9 l'attaccante perfetto per il Bayern

Continua a tenere banco il possibile trasferimento di Dusan Vlahovic al BayernMonaco. Si, perché la Juventus non può più permettersi l'attaccante serbo, causa penalizzazioni e mancata qualificazione in Champions. Così, accoglierebbe con favore una cessione. Ma l'annata complicata del numero 9 ex Fiorentina lascia più di qualche dubbio... 14 gol, 4 assist e tante prestazioni che hanno lasciato a desiderare non volgono in favore della richiesta di 90 milioni di euro dei bianconeri. A rinfrescare la memoria ci ha pensato l'ex difensore del Bayern Lothar Matthaus: "Alla Juventus le cose non sono andate molto bene, ma perché la questione penalizzazioni crea molta agitazione"