Via, allora alle altre opzioni: "Klopp? Jürgen Klopp non vuole lasciare il Liverpool. Oliver Glasner? Non abbiamo mai avuto uno straniero come CT della Nazionale, ma se dovesse succedere, ci vorrebbe uno del calibro di Carlo Ancelotti o di Zinedine Zidane". Ma proprio su questi ultimi due: "Ma non sono disponibili, anche perché al momento la DFB non può pagarli".