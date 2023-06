Matthaus non fa sconti a Lucas Hernandez: “Poca riconoscenza al Bayern. Lo venderei subito”

Se si parla di mercato del Bayern, l'ex campione tedesco non ha dubbi su come comportarsi con Lucas Hernandez

Rumors di mercato in casa Bayern Monaco dove il futuro di Lucas Hernandez sembra in bilico. Il francese vorrebbe cambiare aria e, in tal senso, l'ex storico calciatore Lothar Matthaus ha detto la sua a Sky Germania sottolineando come si comporterebbe nei confronto del difensore.

VIA - "Personalmente venderei subito Lucas Hernandez", ha sentenziato la leggenda tedesca. "Pare evidente che non ci sia la minima riconoscenza verso il club. Sotto l'aspetto del carattere e dell'impegno in campo non posso dire nulla, lo ha sempre avuto, ma se devo fare un bilancio dal suo acquisto a oggi posso dire che il rapporto è assolutamente un disastro. Lui è stato infortunato parecchie volte e con un minimo di riconoscenza verso il club sarebbe potuto rimanere più a lungo. Ovviamente questo non è accaduto quindi gli metterei un prezzo e via, buon viaggio".