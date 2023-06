Compagni di Nazionale ma rivali nel club. Ed è anche per questo che fa sorridere il racconto inedito di un siparietto tra Leon Goretzka e Marc-André Ter Stegen .

I due si sono ritrovato dopo la stagione tra Bayern e Barcellona con la Germania e hanno anche avuto modo di parlare della prossima annata. A Sport1, Goretzka ha spiegato: "Con Ter Stegen abbiamo scherzato in Nazionale, mi ha detto che a Barcellona sono molto contenti che abbiamo vinto la Bundesliga. Così non ci pescheranno in Champions League (ride, ndr)".