Mavuba, duro su Messi: “Nessuno lo voleva tranne il Psg e adesso sparla”

Intervenuto ai microfoni di Telefoot, Rio Mavuba ha criticato il comportamento di Lionel Messiverso la sua ex squadra, il Psg. L'ex calciatore ha fatto notare che l'attuale fuoriclasse dell'Inter Miami ha più volte parlato male del club parigino. Leo l'ha definita come la peggior esperienza in carriera, una destinazione non voluta ma obbligata. Così il francese si è rivolto all'argentino e affermato: "Dovrebbe ricordarsi che quando nessuno lo voleva, il Psg ha bussato alla sua porta - ha dichiarato l'ex calciatore -. Proprio quando il suo amato Barça non poteva pagargli lo stipendio. Questo non dovrebbe dimenticarlo".