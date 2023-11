Mbappé, siparietto con il fratello e l’insegnante: “Non ha fatto i compiti…”

La sconfitta in UEFA Champions League contro il Milan non sembra aver turbato più di tanto Kylian Mbappé. La stella del Paris Saint-Germain si è reso protagonista di un divertente siparietto in cui sono coinvolti anche il fratello Ethan e il suo insegnante. Il classe 2006, anche lui nel giro della prima squadra parigina, si stava recando alla lezione con il suo insegnante privato. Il fratello maggiore, con alcuni compagni, lo ha scortato e ha aggiunto: "Piacere professore. Ethan non ha fatto i compiti, ha giocato a FIFA Ultimate Team". Tutto un programma la faccia di Ethan Mbappé, fratello dell'ex Monaco. Insomma, nonostante la sconfitta, il clima sembra disteso in casa Paris Saint-Germain.