Mbappé non è più una priorità del Real Madrid, i blancos preferiscono Vinicius

È confermato, i blancos non hanno bisogno del francese. Vinicius scatena il panico in Champions ed è preferito

Kylian Mbappé non si trasferirà al RealMadrid, almeno non quest'estate. Il calciatore ha avuto la sua possibilità pochi mesi fa, ma ha preferito riempire il proprio conto in banca con la permanenza al Psg. Per cui i blancos avrebbero mollato questa strada, non c'è più necessita di Kylian. Alle fonti inglesi che vedevano uno spiraglio riguardo alle intenzioni del francese, sono arrivate risposte chiare direttamente dalla Spagna. Le merengues non avrebbero alcuna intenzione di riempire le casse del club francese, sia per i rapporti con il presidente Nasser Al-Khelaifi quanto per la mancanza di necessità. A Madrid il talento c'è già.

E si, parliamo proprio di Vinicius Jr. L'attaccante è il vero grande trascinatore del RealMadrid in Champions. Ma anche in campionato, con il tridente completato da Benzema e Rodrygo che funziona alla grande. Numeri alla mano, i blancos avrebbero deciso di puntare sul brasiliano e mollare la strada Mbappé. Il confronto in Champions non regge la spesa: Vini ha infatti segnato lo stesso numero di gol di Kylian (7), ma servito più assist (5 contro 3) e risultato più vivo nell'azione. Statistiche che magari lasciano il tempo che trovano, ma che mettono in risalto l'esponenziale crescita del brasiliano e la sua importanza in squadra. L'operazione parigina non è più necessaria in casa blancos.

Ma, secondo Sport, non muoiono qui le possibilità di vedere il francese a Madrid. Ciò che non andrebbe a genio al RealMadrid sarebbero proprio le richieste economiche del Psg e dei rapporti con i capi del club certamente non idilliaci. I blancos non avrebbero quindi intenzione di trattare con i francesi, ma con Mbappé sarebbero ben disposti a farlo. Per cui, l'unica possibilità di vedere Kylian a Madrid è quella che lo stesso calciatore risolvi il contratto con i parigini già nel 2024, approdando in Spagna da free agent.