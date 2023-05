Real Madrid, Vinicius: gol al City entra nella storia della Champions

Una serie di scambi di prima, poi il possesso lasciato ai magici piedi del brasiliano che non ci pensa due volte e batte Ederson da fuori area. È così che Vinicius ha messo la firma alla rete del vantaggio del Real Madrid , nella sfida d'andata delle semifinali di Champions contro il Manchester City. È così, che lo stesso campione è entrato nella storia di quella che è considerata una tra le competizioni più ambite del panorama europeo. All'età di 22anni il talento originario di São Gonçalo ha toccato quota 15 gol in UCL. Un traguardo unico e certamente invidiabile, che lo classifica come il terzo calciatore sudamericano più giovane a raggiungere tale quantità di gol.

Chi ha fatto meglio di Vinicius (22 anni e 301 giorni)? No, non c'è Ronaldo il fenomeno, ma al secondo posto figura un amico e collega dello stesso brasiliano. Chi ha già toccato quota 15 gol in Champions è stato Rodrygo, il quale è stato in grado di tagliare tale traguardo all'età di 22 anni e 99 giorni. Giusto una minima differenza. Al primo posto, invece, non può mancare Lionel Messi, il quale ha fissato il record a 21 anni e 288 giorni già diverse stagioni fa.