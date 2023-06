Mbappé non si nasconde: “Pallone d’Oro? Corrispondo ai criteri”

Kylian Mbappé candidato al Pallone d'Oro 2023. Non c'è bisogno di ribadirlo anche perché i suoi numeri parlano da soli. Eppure, dopo la vittoria contro la Grecia della Francia, decisa proprio da un suo gol, a precisa domanda, il giovane attaccante non si tira indietro e spiega come, a parere suo, rientri nei canoni per vincere l'ambito trofeo personale.