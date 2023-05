Festa in casa Psg con la vittoria del titolo in Ligue 1 arrivata nella notte dopo il pari contro lo Strasburgo. Ma anche momenti un po' frenetici nel pre gara quando Kylian Mbappé ha calciato con violenza un pallone verso la rete colpendo , però, una tifosa che era sugli spalti dietro la porta.

La giovane fan è stato presa in pieno volto con tanto di parecchio sangue che le è uscito dal naso. L'attaccante parigino non ci ha pensato due volte e ha fatto intervenire i medici per curarla. Per farlo, la donna è stata portata in campo dove lo staff sanitario ha potuto darle il giusto aiuto.