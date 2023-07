Psg, Al-Khelaifi blinda Mbappé

Per il presidente Mbappé può partire, ma non a parametro zero. Il Psg lo venderà quest'estate o lo rinnoverà

Redazione ITASportPress

Confermando le voci circolate nelle ultime settimane, il presidente del Psg ha riportato le intenzioni del club riguardo la questione Kylian Mbappé. Nasser Al-Khelaifi si è presentato in conferenza stampa in occasione della presentazione di Luis Henrique come nuovo allenatore, sciogliendo ogni dubbio sull'eventuale cessione del francese: "Non abbiamo alcuna intenzione di lasciar partire il miglior giocatore al mondo gratis. Se vuole rimanere al Psg va bene, ma deve rinnovare il contratto. Questa è la posizione del club e lui lo sa già". Il tutto riguarda ovviamente la decisione di non voler esercitare l'opzione di rinnovo fino al 2025 da parte dell'attaccante, con i diversi indizi che lo legano al Real Madrid.