Mendy, guai col fisco: vende casa e il Manchester City gli deve 10 milioni…

A riportarlo è il Guardianche spiega come Mendy, per ora, stia cercando di saldare i propri debiti col fisco anche vendendo la propria casa nel Cheshire, del valore di 5,7 milioni di euro. Questo, in attesa che si chiuda la vicenda col City che non ha pagato il giocatore dal settembre 2021 a causa delle vicende giudiziarie ora chiuse.