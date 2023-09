Messi di nuovo contro il Psg: “Non mi hanno festeggiato nemmeno per il Mondiale”

L'argentino ha parlato dell'esperienza a Parigi, non senza rimorso: "Non è andata certamente come speravo, me lo immaginavo diverso"

Redazione ITASportPress

Una difficile avventura durata due anni quella a Parigi che però non è ancora stata smaltita da Lionel Messi. Il fuoriclasse argentino ha parlato della difficile situazione al Psg, non riconosciuto e festeggiato come avrebbe sperato. No, nemmeno quando era appena diventato Campione del Mondo.