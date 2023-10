Messi, il compagno si traveste da guardia del corpo di Leo per Halloween

Continua a far parlare di sè la guardia del corpo di Lionel Messi. Un ammasso di muscoli ex Marine Yassine Cheuko, che l'argentino ha ingaggiato per la sua sicurezza a Miami, sia dentro che fuori dal campo. Questa volta però nessuna polemica, si tratta semplicemente di un piccolo scherzetto fatto da un collega, Robert Taylor. L'attaccante dell'Inter Miami, compagno di Leo, ha deciso di approfittare dell'occasione e travestirsi proprio da guardia del corpo di Messi per Halloween. Riprendendo la tenuta di Cheuko mentre l'argentino è in campo, Taylor si è munito di una tuta dell'Inter Miami e, tramite un attrezzo, coperto i capelli così da apparire pelato proprio come quest'ultimo. In conclusione, ha rinfoltito barba e schierato il tocco di classe: i muscoli rafforzati in gambe e braccia. Un'imitazione quasi minuziosa, a dir poco perfetta, che lo stesso Cheuko ha approvato tramite social, mentre di Messi non c'è ancora traccia di risposta.