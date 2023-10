Messi, non solo Pallone d’Oro. Mls pronta a premiarlo come “nuovo arrivato”

No, non c'è solo il Pallone d'Oro tra le possibili premiazioni individuali che Lionel Messi potrebbe ricevere in queste settimane. L'argentino è il maggiore candidato alla vittoria del tanto ambito premio di France Football, che verrà consegnato il 30 settembre, ma non solo. Anche per il titolo di nuovo arrivato dell'anno. Si tratta di un riconoscimento rilasciato dalla Mls che si rivolge proprio agli ultimi acquisti arrivato in campionato nel corso della stagione. Leo, in questo caso, dovrà vedersela con Giakoumakīs dell'Atlanta United e Edward Lowen del St. Louis City. Entrambi i suoi "rivali" hanno giocato più partite e sono persino approdati nel campionato qualche mese prima. Sulla carta, questa è l'unica caratteristica che potrebbe strappare l'ennesimo premio individuale al fuoriclasse argentino che con l'Inter Miami ha giocato solamente 6 partite in Mls. Nel complesso, però, il suo arrivo in America ha avuto un impatto dalla vasta portata per il campionato e questo potrebbe risultare un valore fondamentale alla vittoria finale. Vedremo.