Messi, il retroscena sul numero al Psg: “Scelsi il 30 per un motivo…”

Prima di lasciare l'Europa e vestire la maglia dell'Inter Miami, Lionel Messi ha vissuto due anni al Psg. Come siano andate le cose a Parigi è ormai noto a tutti, con l'argentino che non è riuscito a lasciare un bel ricordo ai tifosi francesi. Una cosa però si, un cambio numero che ha visto Leo costretto a rinunciare al suo tipico 10 per indossare il 30. Ma per quale motivo proprio il 30? Intervenuto ad un'intervista per Adidas ed in compagnia di Zinedine Zidane, l'attaccante ha rivelato alcuni retroscena riguardo la sua scelta. "Quando ero a Parigi, non ho avuto la possibilità di indossare il numero 10 (già occupato dal compagno Neymar, ndr). Non è stato un problema però mi è mancato perché ero abituato a portare questo numero con tutti quegli anni trascorsi a Barcellona e in Nazionale. Il numero 3o? Si tratta di un numero speciale per me, ci ho iniziato la carriera con il 30".