Messi: “Non giocherò più in Europa. Mondiali 2026? Mai dire mai…”

IL TRIONFO IN QATAR – Messi si è poi soffermato a ricordare i momenti più importanti della cavalcata con l’Argentina in Qatar: “Perdere la prima partita è stato un duro colpo. Eravamo consapevoli delle nostre qualità, ma sapevamo anche che se avessimo pareggiato o perso la successiva saremmo tornati a casa. Prima della partita contro l’Olanda loro ci avevano provocato a mezzo stampa, mi riferisco in particolare all’allenatore e a qualche giocatore. Poi durante i rigori alcuni olandesi si sono comportati in modo scorretto, eppure la gente la gente ha cercato di far passare l'Argentina come una squadra cattiva. Quando c’è tensione in campo ognuno reagisce a modo proprio, ma la rivalità deve finire lì. Il gesto che ho fatto a Weghorst dopo la partita dopo la partita non è stato bello, rivedendomi non mi sono piaciuto, ma quando si è sotto tensione può succedere. La finale con la Francia avremmo meritato di vincerla prima dei rigori, ma è andata così… Dopo la fine mi sono passate in testa mille cose, ho pensato alla mia famiglia, agli amici, al paese. Ho trascorso quasi tutta la carriera al Barcellona vincendo tutto, ma il fatto di non vincere mai nulla con la nazionale era motivo di sofferenza. Con Coppa America e Mondiale ce l'ho fatta. A Doha mi sono detto: ‘Ecco, adesso ho vinto davvero tutto’”.

IO E CRISTIANO – Significativo anche il breve passaggio sul rapporto con Ronaldo: “Con Cristiano c’è stata una bella rivalità a livello sportivo, che rimarrà nella storia e nella memoria degli appassionati. Entrambi siamo molto competitivi e penso siamo stati bravi a restare ad alti livelli per così tanto tempo".

IL BIENNIO AL PSG - "A Parigi ho trascorso due anni molto intensi. Sono successe molte cose, alcune belle e altre meno, ma ormai è il passato. Ne ho già parlato tante volte, voglio tenermi solo i momenti positivi. Abbiamo vinto due titoli, giocando sono riuscito a diventare campione del mondo e ho stretto belle amicizie".

SLIDING DOORS BARCELLONA - “È vero, sarei potuto tornare al Barcellona, ma non se n’è fatto nulla. L’idea era quella di tornare a casa e di chiudere la carriera là, ma non è stato possibile per diversi motivi. Di offerte sul tavolo ce n’erano tante, anche da altri club europei e pure dall’Arabia, ma alla fine ho deciso di andare a Miami. Penso sia stata la miglior decisione possibile per me e per la mia famiglia. Tornare in prestito? No, ormai ho deciso di venire negli Stati Uniti e non giocherò più in Europa. Certo, la Champions mi manca, ma la decisione è presa. A Barcellona tornerò a vivere dopo che avrò smesso di giocare”.

SOGNO 2026 - Svanita la possibilità di partecipare ai playoff MLS con l’Inter Miami, Messi ha comunque vinto un titolo, da protagonista, nella sua prima stagione negli Stati Uniti, la Leagues Cup. Per la prossima stagione l’asticella degli obiettivi si alzerà, ma intanto in estate Leo sarà atteso dalla Coppa America, in programma proprio negli Usa, e prima “passerella” con l’Argentina da campione del mondo. Sarà questa la sua ultima vetrina con la Seleccion? La Pulce non esclude a priori di partecipare al Mondiale 2026 in Canada, Messico e Usa, che sarebbe il sesto della carriera: “Vista l’età che avrò (39 anni, ndr) mi sembra difficile, ma chissà, vedremo” la conclusione.

