Messi, scatto da urlo durante assalto dell’invasore

Continua a far discutere sui social l'apparato di sicurezza adottato da Lionel Messi per la propria incolumità. Il calciatore ha ingaggiato un bodyguard, ex marine altamente qualificato, che lo segue letteralmente dappertutto. Si, anche in campo. La dimostrazione la abbiamo avuta nella scorsa partita di Mls, quando un invasore ha provato a raggiungere il fuoriclasse argentino, ma invece di Leo si è ritrovato davanti un "mastino". Il bodyguard, reattivo e attento alla situazione, ha capito tutto e con uno scatto da urlo ha bloccato il tifoso prima che potesse raggiungere il numero 10 dell'Inter Miami. Poi, lo ha consegnato agli steward che lo hanno accompagnato fuori dalla struttura. Risultato? Niente partita, bloccaggio da un ex Marine e niente foto con Lionel Messi. Di seguito il video dell'accaduto.