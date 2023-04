Mijatovic e il caso Negreira-Barcellona: “Ho parlato con Ceferin e…”

Già in precedenza era stato il numero uno Uefa a far capire la situazione molto grave e adesso anche l'ex giocatore ha espresso come il caso sia davvero difficile da spiegare anche nell'ottica di possibili decisioni puntive.

SITUAZIONE - Mijatovic ha spiegato di aver parlato con Ceferin del caso Negreira-Barcellona: "Abbiamo toccato tanti argomenti, anche quello relativo al caso Negreira. Non c'è nessuno a cui piaccia il calcio che non ne parli. Personalmente non capisco come un club grande come il Barcellona possa fare qualcosa del genere. Ogni giorno lo capisco meno. Ceferin è preoccupato, certo. È una squadra storica, una grande e non sanno ancora che decisione prendere, credo che manchino le informazioni necessarie ancora, ma la gravità della questione è enorme".