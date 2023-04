Ceferin su Barcellona e caso Negreira: “Situazione tra le più gravi viste le calcio”

Il presidente della UEFA, Alexander Ceferin, ha rilasciato un’intervista al quotidiano sloveno Ekipa in cui si è soffermato sul caso Negreira che coinvolge il Barcellona: "Non posso commentare direttamente questo per due motivi. In primo luogo, perché abbiamo un comitato disciplinare indipendente incaricato di farlo. E in secondo luogo, perché non ho affrontato la questione in dettaglio. Tuttavia, posso dire qualcosa".