Milinkovic-Savic, prima uscita con l’Al-Hilal e… prima sconfitta

I sauditi perdono per 1-0 contro la Dinamo Kiev, in amichevole pre stagionale. Prima partita e prima sconfitta per Milinkovic

Non inizia nel migliore dei modi l'avventura di Sergej Milinkovic-Savic in Arabia. Il centrocampista ha firmato un contratto plurimilionario con l'Al-Hilal e giocato la sua prima partita - amichevole pre stagionale - contro la Dinamo Kiev. Nonostante sia sceso in campo dal primo minuto, il risultato è stato netto. Alla sua prima apparizione in suolo saudita, l'ex centrocampista della Lazio ha collezionato una sconfitta per 1-0. Con lui c'erano anche i nuovi arrivati Kalidou Koulibaly e Ruben Neves. Ora occhi sulla prima di campionato, che si disputerà il 14 di agosto contro l'Abha.