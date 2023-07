Milinkovic dall’Arabia: “Felice di unirmi all’Al-Hilal, ringrazio tutti..”

Il centrocampista lascia la Lazio per approdare in Arabia Saudita. Ecco il messaggio social rivolto ai suoi nuovi tifosi

Sergej Milinkovic-Savic è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Al-Hilal. Anche il serbo è caduto nella trappola delle tentazioni saudite, lasciando la Lazio e trasferendosi in Arabia. Queste le prime parole con il suo nuovo club: "Felice di unirmi alla famiglia dell'Al-Hilal. Ringrazio tutti per la calorosa accoglienza e vi dico una cosa... Sono già pronto per iniziare a lavorare" ha scritto il centrocampista sui propri profili social.