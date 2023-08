Milner pazzo di De Zerbi: “Farà strada. Stessa voglia di Klopp. Vuole essere in campo con te”

James Milner ha salutato il Liverpool per approdare al Brighton. L'esperto calciatore è dunque passato da JurgenKlopp a Roberto De Zerbi come allenatore e ha subito trovato delle similitudini importanti. Parlando al The Athletic, l'inglese ha spiegato come si è ambientato nel nuovo club ma anche la grandissima impressione che il tecnico italiano gli ha fatto.