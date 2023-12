Modric sul futuro: “Non è il momento di parlarne, mi godo ogni giorno qui”

Un Luka Modric enigmatico è apparso questo lunedì sera alla cerimonia dell' AS Sports Award . Il centrocampista del Real Madrid, ormai 38enne, stenta a collezionare minuti sotto la gestione di Carlo Ancelotti e riflette sul futuro. Il suo contratto va in scadenza al termine della stagione e ciò potrebbe significare addio ai blancos dopo 12 anni.

FUTURO: Verso la stessa direzione pare inoltre che vadano le dichiarazioni del croato, che proprio non ha digerito il ruolo da "non-titolare" che Ancelotti gli ha ritagliato: "Il prolungamento con il Real Madrid? Non so, perché non è ancora il momento di parlarne - ha esordito Modric aprendo ad ogni possibilità -. Vivo il presente, concentrato su quello che ho ora ed in futuro si penserà. Vedremo cosa succederà. Intanto cerco di godermi ogni giorno qui, a Madrid. Ogni partita, sessione di allenamento". Da questo discorso, poi, si è ricollegato alla sua attuale forma fisica e mentale: "Si in questo momento sto abbastanza bene e sono anche di ottimo umore. Poi, beh, nono nel miglior club del mondo".